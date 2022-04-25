Samsunspor 3 puanı son dakikada aldı

Samsunspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu son dakika golüyle yenmeyi başardı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor 3 puanı son dakikada aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 22:29
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Maçın 31. dakikasında Emircan Gürlük Altınordu'yu öne geçirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Fofana skoru 1-1'e getiren isim oldu. 90+3'e gelindiğinde ise Tallo sahneye çıkarak Samsunspor'u öne geçiren ve 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Altınordu, namağlup serisini 8 maça çıkardı ancak 1 puanla yetindi. Samsunspor ise 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etmiş oldu.

Altınordu bu beraberlikle 42 puana yükselirken Samsunspor ise puanını 44'e çıkardı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ