Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.



Gecenin öne çıkan mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, C Grubu mücadelesinde İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.



A Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımı konuk ettiği Liverpool'u 5 ve 47. dakikalarda Piotr Zielinski, 31. dakikada Zambo Anguissa ve 44. dakikada Giovanni Simeone'nin golleriyle 4-1 yendi. İngiliz ekibinin tek golü 49. dakikada Luis Diaz'dan geldi.



Napoli forması giyen Victor Osimhen, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı maçta Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. İspanyol temsilcisinin diğer gollerini Franck Kessie ve Ferran Torres kaydetti.



Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya): 4-0



Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 4-1



B Grubu:



Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1



Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0



C Grubu:



Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-1



Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 0-2



D Grubu:



Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 0-3



Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-0





