Şampiyonlar Ligi heyecanı; gecenin kuponu

MAÇIN İDDAA ORANLARI

M'GLADBACH - M.CITY

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Mönchengladbach - Manchester City ve Atalanta - Real Madrid karşılaşmaları oynanacak. Kritik maçların başlamasına kısa süre kalan, son gelişmeleri ve iddaa tahminlerini sizler için hazırladık.Atalanta (1,95) M'Gladbach (7,00)Beraberlik (3,10) Beraberlik (4,60)R. Madrid (2,60) M City (1,15)UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Bu maçların 3'ünde ise gol yemediler. Ancak bu maç öncesinde önemli eksikler var. İspanyollar bu deplasmana sadece 13 futbolcu ile gideceğini açıkladı. Savunma, hücum hattında önemli isimler eksik. Benzema, Rodygo, Hazard, Ramos, Marcelo, Carvajal, Milito bu eksiklerin bazıları. Ev sahibi Atalanta ise son 14 maçında sadece 1 kere kaybetti. Son olarak iç sahada Napoli'yi 4-2 ile geçtiler. Real Madrid eksiklerine rağmen kısmen güçsüz takımlar karşısında kazandı. Bu deplasmandan çıkmaları zor. Atalanta kazanırı kuponlarda düşünebiliriz. Ayrıca karşılıklı gol var da alternatif olabilir.Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; ZapataCourtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İngiltere'de fırtına gibi sen ve büyük ihtimalle aksilikler yaşamazsa, sezonu şampiyon tamamlayacak olan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de artık büyük bir başarı hayali kuruyor. Mönchengladbach sert bir rakiple eşleşti ve işinin kolay olmadığını biliyor. Daha önce iki takım, 6 kez karşılaştı ve 3 kez Manchester City, 1 kez Mönchengladbach kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Mönchengladbach son haftalarda formunu kaybetti ve City maçı öncesi ciddi moral kaybetti. Manchester City son olarak 21 Kasım'da Tottenham'a kaybetti ve o günden bu yana oynadığı 25 maçta, 22 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mönchengladbach deplasmanında da kazanacaklardır. Oranı bir seviye yükseltmek adına 2,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz. Daha yüksek oran isteyenler de ilk yarı 1,5 Üst seçimini değerlendirebilirler.Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; PleaEderson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).