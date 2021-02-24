Şampiyonlar Ligi heyecanı; gecenin kuponu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Mönchengladbach - Manchester City ve Atalanta - Real Madrid karşılaşmaları oynanacak. Kritik maçların başlamasına kısa süre kalan, son gelişmeleri ve iddaa tahminlerini sizler için hazırladık.
MAÇIN İDDAA ORANLARI
Atalanta (1,95) M'Gladbach (7,00)
Beraberlik (3,10) Beraberlik (4,60)
R. Madrid (2,60) M City (1,15)
ATALANTA - REAL MADRİD
İDDAA YORUMU / GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Bu maçların 3'ünde ise gol yemediler. Ancak bu maç öncesinde önemli eksikler var. İspanyollar bu deplasmana sadece 13 futbolcu ile gideceğini açıkladı. Savunma, hücum hattında önemli isimler eksik. Benzema, Rodygo, Hazard, Ramos, Marcelo, Carvajal, Milito bu eksiklerin bazıları. Ev sahibi Atalanta ise son 14 maçında sadece 1 kere kaybetti. Son olarak iç sahada Napoli'yi 4-2 ile geçtiler. Real Madrid eksiklerine rağmen kısmen güçsüz takımlar karşısında kazandı. Bu deplasmandan çıkmaları zor. Atalanta kazanırı kuponlarda düşünebiliriz. Ayrıca karşılıklı gol var da alternatif olabilir.
İki takımın eksikleri
Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.
Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.
Muhtemel 11'ler
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata
Real Madrid
Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz
Dikkat çeken istatistikler
- Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).
- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasındaki gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydeden ekip Atalanta (%70; 7/10).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).
- Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hem en fazla gol beklentisi yakalayan (4.28 xG) hem de en fazla net gol pozisyonuna giren (9) oyuncu, Atalanta forveti Duván Zapata'ydı.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.
- Real Madrid'in başında çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi eleme turunun 12'sinde yoluna devam etmeyi başaran Zinedine Zidane (9 çift ayaklı tur & 3 final), sadece geçen sezon son 16 turunda Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye elenmişti.
M'GLADBACH - M.CITY
İDDAA YORUMU / BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İngiltere'de fırtına gibi sen ve büyük ihtimalle aksilikler yaşamazsa, sezonu şampiyon tamamlayacak olan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de artık büyük bir başarı hayali kuruyor. Mönchengladbach sert bir rakiple eşleşti ve işinin kolay olmadığını biliyor. Daha önce iki takım, 6 kez karşılaştı ve 3 kez Manchester City, 1 kez Mönchengladbach kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Mönchengladbach son haftalarda formunu kaybetti ve City maçı öncesi ciddi moral kaybetti. Manchester City son olarak 21 Kasım'da Tottenham'a kaybetti ve o günden bu yana oynadığı 25 maçta, 22 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mönchengladbach deplasmanında da kazanacaklardır. Oranı bir seviye yükseltmek adına 2,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz. Daha yüksek oran isteyenler de ilk yarı 1,5 Üst seçimini değerlendirebilirler.
İki takımın eksikleri
Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.
Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.
Muhtemel 11'ler
Mönchenladbach
Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Plea
Manchester City
Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında yedinci kez karşı karşıya gelecek olan Gladbach ve City, kulüp tarihlerinde başka rakipleriyle daha fazla Avrupa maçında karşılaşmadı.
- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez eleme turlarına kalan ve İngiliz takımları arasında en uzun serinin sahibi olan Manchester City, aynı zamanda üst üste dördüncü kez çeyrek finalde boy göstermek istiyor.
- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).
- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında oynadığı son üç dış saha maçını da kazandı (4-0 vs Basel, 3-2 vs Schalke & 2-1 vs Real Madrid).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gruplarda sadece bir gol yiyen Manchester City, 2017/18'den (1; Barcelona) bu yana bu aşamada en az gole izin veren ekip oldu. İngiltere temsilcisi, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören takım konumunda (1.61 xGA).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yakaladığı asist beklentisi ile verdiği gol pası sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Gladbach orta sahası Florian Neuhaus (1.62 xA, 0 asist).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son altı maçta beş gol atan Manchester City forveti Ferran Torres, grup aşamasında 4+ gol kaydeden iki 20 yaş altı oyuncudan biriydi (diğeri Erling Haaland).
MAÇIN İDDAA ORANLARI
Atalanta (1,95) M'Gladbach (7,00)
Beraberlik (3,10) Beraberlik (4,60)
R. Madrid (2,60) M City (1,15)
ATALANTA - REAL MADRİD
İDDAA YORUMU / GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Bu maçların 3'ünde ise gol yemediler. Ancak bu maç öncesinde önemli eksikler var. İspanyollar bu deplasmana sadece 13 futbolcu ile gideceğini açıkladı. Savunma, hücum hattında önemli isimler eksik. Benzema, Rodygo, Hazard, Ramos, Marcelo, Carvajal, Milito bu eksiklerin bazıları. Ev sahibi Atalanta ise son 14 maçında sadece 1 kere kaybetti. Son olarak iç sahada Napoli'yi 4-2 ile geçtiler. Real Madrid eksiklerine rağmen kısmen güçsüz takımlar karşısında kazandı. Bu deplasmandan çıkmaları zor. Atalanta kazanırı kuponlarda düşünebiliriz. Ayrıca karşılıklı gol var da alternatif olabilir.
İki takımın eksikleri
Atalanta'da tek eksik isim Hateboer. Djimsiti ile Romero ise ceza sınırında.
Real Madrid'de sakatlıkları devam eden Benzema, Ramos, Carvajal, Rodrygo, Militao, Hazard, Marcelo, Valverde ve Odriozola karşılaşmada yer alamayacak. Casemiro ise kart ceza sınırındaki isim.
Muhtemel 11'ler
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata
Real Madrid
Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinicius Junior, Diaz
Dikkat çeken istatistikler
- Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).
- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasındaki gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydeden ekip Atalanta (%70; 7/10).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en fazla pas arası yapan oyuncu, Atalanta forması giyen Cristian Romero (24). Arjantinli stoper, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden oyuncular arasında en fazla hava topu kazanan isim konumunda (33).
- Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hem en fazla gol beklentisi yakalayan (4.28 xG) hem de en fazla net gol pozisyonuna giren (9) oyuncu, Atalanta forveti Duván Zapata'ydı.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından bu yana 10+ kafa golü, 10+ sağ ayak golü ve 10+ sol ayak golü atmayı başaran iki oyuncudan biri, Real Madrid forveti Karim Benzema (diğeri Cristiano Ronaldo). Kupa 1'in eleme turlarında çıktığı son altı maçta beş gol atan Fransız santrfor, daha önceki 18 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti.
- Real Madrid'in başında çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi eleme turunun 12'sinde yoluna devam etmeyi başaran Zinedine Zidane (9 çift ayaklı tur & 3 final), sadece geçen sezon son 16 turunda Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye elenmişti.
M'GLADBACH - M.CITY
İDDAA YORUMU / BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İngiltere'de fırtına gibi sen ve büyük ihtimalle aksilikler yaşamazsa, sezonu şampiyon tamamlayacak olan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de artık büyük bir başarı hayali kuruyor. Mönchengladbach sert bir rakiple eşleşti ve işinin kolay olmadığını biliyor. Daha önce iki takım, 6 kez karşılaştı ve 3 kez Manchester City, 1 kez Mönchengladbach kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Mönchengladbach son haftalarda formunu kaybetti ve City maçı öncesi ciddi moral kaybetti. Manchester City son olarak 21 Kasım'da Tottenham'a kaybetti ve o günden bu yana oynadığı 25 maçta, 22 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mönchengladbach deplasmanında da kazanacaklardır. Oranı bir seviye yükseltmek adına 2,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz. Daha yüksek oran isteyenler de ilk yarı 1,5 Üst seçimini değerlendirebilirler.
İki takımın eksikleri
Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.
Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.
Muhtemel 11'ler
Mönchenladbach
Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Plea
Manchester City
Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında yedinci kez karşı karşıya gelecek olan Gladbach ve City, kulüp tarihlerinde başka rakipleriyle daha fazla Avrupa maçında karşılaşmadı.
- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez eleme turlarına kalan ve İngiliz takımları arasında en uzun serinin sahibi olan Manchester City, aynı zamanda üst üste dördüncü kez çeyrek finalde boy göstermek istiyor.
- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).
- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında oynadığı son üç dış saha maçını da kazandı (4-0 vs Basel, 3-2 vs Schalke & 2-1 vs Real Madrid).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gruplarda sadece bir gol yiyen Manchester City, 2017/18'den (1; Barcelona) bu yana bu aşamada en az gole izin veren ekip oldu. İngiltere temsilcisi, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören takım konumunda (1.61 xGA).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yakaladığı asist beklentisi ile verdiği gol pası sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Gladbach orta sahası Florian Neuhaus (1.62 xA, 0 asist).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son altı maçta beş gol atan Manchester City forveti Ferran Torres, grup aşamasında 4+ gol kaydeden iki 20 yaş altı oyuncudan biriydi (diğeri Erling Haaland).