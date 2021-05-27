'Şampiyon Çeşme' bu yıl Beşiktaş'ın renklerine büründü

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından 38 yıldır aralıksız uygulanan gelenek kapsamında her yıl şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanan "Şampiyon Çeşme", Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından siyah-beyaz renklere büründü.



General Osman Pamukoğlu Caddesi üzerinde yer alan çeşmenin her yıl şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanması geleneği devam etti.



Geride kalan sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'ın siyah-beyaz renklerine boyanan çeşme, görenlerin beğenisini topluyor.



Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA muhabirine, ilçelerinde "şampiyon çeşme" geleneğinin 38 yıldır devam ettiğini söyledi.



Geleneğin tüm takım taraftarlarınca benimsendiğini anlatan Şensoy, "Geçen sezon Başakşehir şampiyon olmuştu. Burada taraftarları olmadığı için biz belediye olarak taraf olduk ve çeşmemizi Başakşehir'in renklerine boyadık." dedi.



- "Hangi takım taraftarı olursa olsunlar bu geleneğe sahip çıkıyorlar"



Bu sezon ise Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu anımsatan Şensoy, "Beşiktaşlı arkadaşlarımızla birlikte çeşmemizi siyah-beyaz renklere boyadık. Güzel ve anlamlı bir gelenek. Hangi takım taraftarı olursa olsunlar bu geleneğe sahip çıkıyorlar. Şampiyon olan takımın taraftarları gelir buraya sevinçlerini gösterirler. Herkes birbirine saygı duyar. Gelecek yıllarda da 'Şampiyon Çeşme' geleneğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.



Beşiktaş taraftarı Okan Özcan ise "Şampiyon Çeşme"nin siyah-beyaz renklere bürünmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özcan, "Çeşmemizi gururla siyah-beyaza boyadık. İnşallah gelecek sene yine biz boyarız ama kim şampiyon olursa olsun ona saygı duymaya devam edeceğiz. Çeşme boyama rekabetimiz de ilçemizde devam edecek." ifadesini kullandı.



