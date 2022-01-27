Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2022 04:07
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısından hemen sonra gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişilerce bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu'nun tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde siyah beyazlı kulüpte yöneticilik yapmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.