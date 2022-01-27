Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısından hemen sonra gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişilerce bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu'nun tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde siyah beyazlı kulüpte yöneticilik yapmıştı.
Alınan bilgilere göre Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısından hemen sonra gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişilerce bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu'nun tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde siyah beyazlı kulüpte yöneticilik yapmıştı.