Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den talipler var

Fenerbahçe'de forma bulamayan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den talipler çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den talipler var
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14 Haziran 2021 09:54
Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olan Sadık Çiftpınar'ın macerası sona eriyor.

Sakatlıkların da etkisiyle bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncuya Süper Lig 'den teklif üstüne teklif yağıyor.

Sadık'a Altay ve Giresunspor'dan sonra talip olan son takım Kayserispor ve Yeni Malatyaspor. Ancak Sadık Çiftpınar'ın vereceği karar konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.

28 yaşındaki futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe'de başlayıp yeni hocaya kendini gösterme şansını denemek istiyor.



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