Rudy Gay 1 yıllığına daha Spurs'de!

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San Antonio Spurs ve Rudy Gay'in, bir yıl 10 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı açıklandı.Yahoo Sports'tan Shams Charania'ya göre, Rudy Gay bir sezon daha Spurs forması giyecek.Gay, ilk kez 2017 yaz döneminde Spurs'e imza atmıştı.