Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rondae Hollis-Jefferson, Portland yolunda!

Portland Trail Blazers'ın, Rondae Hollis-Jefferson ile anlaşmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, Rondae Hollis-Jefferson ile anlaşmayı planladığı bildirildi.

Minnesota Timberwolves'un antrenman kampı kadrosunda yer almış olan Hollis-Jefferson, Aralık ayında serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors forması giyen ve benchten ekibe enerji ve savunma katkıları sağlamış olan 26 yaşındaki oyuncu, oynadığı 60 maçta 7.0 sayı 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Portland ekibi Hollis-Jefferson'ı aslen 2015 NBA Draftı'nda 23'üncü sıradan seçmiş, ancak kendisinin Draft haklarını ve Steve Blake'i, Mason Plumlee ve Pat Connaughton'ın Draft hakları karşılığında Brooklyn Nets'e takas etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal