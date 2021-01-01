Rondae Hollis-Jefferson, Portland yolunda!

Portland Trail Blazers'ın, Rondae Hollis-Jefferson ile anlaşmayı planladığı bildirildi.



Minnesota Timberwolves'un antrenman kampı kadrosunda yer almış olan Hollis-Jefferson, Aralık ayında serbest bırakılmıştı.



Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors forması giyen ve benchten ekibe enerji ve savunma katkıları sağlamış olan 26 yaşındaki oyuncu, oynadığı 60 maçta 7.0 sayı 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Portland ekibi Hollis-Jefferson'ı aslen 2015 NBA Draftı'nda 23'üncü sıradan seçmiş, ancak kendisinin Draft haklarını ve Steve Blake'i, Mason Plumlee ve Pat Connaughton'ın Draft hakları karşılığında Brooklyn Nets'e takas etmişti.



