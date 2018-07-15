''Ronaldo'yu bize önerdiler! Bizi iflasa götürürdü''

, İtalyan basınına verdiği röportajında ilginç biritirafında bulundu.Juventus'a bonuslarla birlikte 112 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kendilerine de önerildiğini söyleyen De Laurentiis, bu rakama ulaşamayacaklarını söyledi.Açık sözlülüğü ile bilinen Aurelio De Laurentiis, Cristiano Ronaldo transferinin Napoli'yi iflasa kadar götürebileceğini söylerkenifadelerini kullandı.Juventus, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 112 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.