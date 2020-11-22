Roma, sahasında rakibini 3'ledi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Roma ile Parma karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma, sahasında rakibini 3'ledi
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22 Kasım 2020 18:51
İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde Roma ile Parma, Stadio Olimpico'da karşı kayşıya geldi. Ev sahibi maçı 3-0 kazandı.

Mücadelede Roma'nın golleri; 28. dakikada Borja Mayoral, 32. ve 40. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma ligdeki puanını 17'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Parma ise sadece 6 puanda kaldı.

Roma, Serie A'nın 9. haftasında Napoli ile deplasmanda karşılaşacak. Parma ise aynı haftada Genoa deplasmanına gidecek.

MKHITARYAN ALEV ALDI

Roma'nın kanat oyuncusu Mkhitaryan, 8 lig maçında 5 gole ulaştı.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



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