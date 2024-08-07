Haber Tarihi: 07 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 18:20

Roblox erişim engeli: Roblox çöktü mü, neden açılmıyor?

Özellikle çocukların çok sevdiği oyun platformu Roblox, bugün beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Instagram sonrasında Roblox.com Türkiye'den erişime engellendi.

Roblox erişim engeli: Roblox çöktü mü, neden açılmıyor?
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Bu konuda BTK'nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." Platform bundan önce IKEA'nın 24 Haziran tarihinde içerisinde bir sanal mağaza (The Co-Worker Game) açmasıyla dikkat çekmişti. Mağazada gerçek maaş ödemesi yaparak 10 kişi çalıştıracağını duyuran şirket, gerçekten ilginç bir adım atmıştı.

Pozisyonları yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilere açan firma, bu konuda bir ilke imza attıklarını belirtiyor. "Roblox'ta ücretli çalışma imkanı sunan ilk marka olmaktan heyecan duyuyoruz. IKEA'da kariyer gelişimi için belirlenmiş tek bir yol yoktur. Çalışma arkadaşlarımız hem oyunda hem de gerçek dünyada rollerini değiştirebilir, departman değiştirebilir veya istedikleri yönde kendilerini geliştirebilir. IKEA'da öğrenmenin ve büyümenin pek çok yolu vardır ve platformdaki IKEA'nın amacı da budur." açıklamasını yapan IKEA, bu süreçle birçok şirkete örnek olabilir. 
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