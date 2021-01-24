Rıdvan Dilmen: 'Sergel Yalçın panik olmamalı'

Rıdvan Dilmen, Önder Özen, Metin Tekin ve Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında 1-0 geride kapattığı ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Ülkemizde oyun duygularla oynandığı için teknik adam değişiklikleri olumlu yönde etki ediyor. Abdullah Avcı örneği de var.



Beşiktaş'ın 3 tane ilk yarıda iyi oyunu varsa, 1 tanesi kesin bu maç. Göztepe kaybettiğinde bile iz bırakabiliyor. Önemli silahları var. Göztepe kolay bir lokma değil. Her maç zor.



Beşiktaş'ın iki golü cm ile ofsayt. İkinci golde Aboubakar önde gibi ama savunma oyuncusunun kalçasını göremedim. Kalçası da iri bir oyuncu. Beşiktaş ikinci golü yememeli, yerse sıkıntı olabilir. Sonra çizgi çekildi ofsayt gibi gözüktü. Sergen Yalçın oyuna müdahale etmemeli. Ben muhtemel bir penaltı bekliyorum. Sergen Yalçın panik olmazsa, takım da olmaz.



ERMAN TOROĞLU



İki şut attılar üst üste ve gol oldu. Göztepe'nin tek tehlikesiydi. 45 dakikaya bakılınca Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü var.



Beşiktaş en fazla Göztepe'nin kalesinden 50 metreye kadar çıkmasına izin verdi ama bir hata yaptılar ve çok fazla soldan hücum ettiler. Beşiktaş'ın hücumu dengeli dağıtması lazım.



Beşiktaş'ın çizgiye daha çok inmesi lazım. Onu yapacak iki kişide yedekte oturuyor. Biri Oğuzhan birisi Ljajic.



Beşiktaş'ın attığı gol santim ofsayt. Pozisyon bulmada sorun yaşamadılar yalnız maç sinirleniyor. Maçın gerginliği artarsa hakem nasıl kontrol edecek o önemli. Bu maçta kesin ikinci yarıda kırmızı kart çıkacak.



Tahmin ediyorum Sergen Yalçın, ikinci yarıya değişiklikle başlayacak. Aboubakar'la Larin çok yan yana oynuyor. Beşiktaş'ın oyunu biraz daha açması ve çizgiye inmesi gerekiyor.



Bu Beşiktaş takımına 1 gol atarak İstanbul'dan galip olarak çıkmanız çok zor. Göztepe puan istiyorsa en az 2 golle maçı kapatmalı.



METİN TEKİN



Beşiktaş oyunun hakimi oldu ama pozisyon üretemedi. Bu kadar topa sahip oluyorsunuz, Göztepe ile şut sayınız aynı. Bence Beşiktaş, Karagümrük maçında harika bir sezon oyunu oynadı, en iyisiydi. O kadro niye değişti, onu sorgulamak lazım. Montero, Rıdvan ve N'Koudou yok. Niye?



ÖNDER ÖZEN



Beşiktaş oyunun galibiydi, ezici bir üstünlükle ilk yarıyı bitirdi ama skorun galibi Göztepe oldu. 2. yarıyı göreceğiz. Yüzde 77 topa sahip olsa da Beşiktaş, çok yüksek enerji ile oynadı. Rakipte top sadece yüzde 23 kalıyorsa, bu topu geri kazanma sürenizin çok kısa olduğunu gösterir. 2. devre daha yüksek enerji gerekecek. O enerji, Karagümrük'ten sonra var mı? O enerjinin ne kadar olduğu belirleyici olacak.