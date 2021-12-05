Real Madrid Sociedad deplasmanından rahat çıktı

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu.



Reale Arena'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada sessizliği bozan isim 47. dakikada Vinicius Junior oldu ve Real Madrid öne geçmeyi başardı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Luka Jovic, Casemiro'nun asistinte topu ağlara göndererek bu sezonki ilk golünü attı ve skoru 2-0 yaparak maçın skorunu ilan etti.



Bu sonuçla Real Madrid 39 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 29 puanda kaldı





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