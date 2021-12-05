Real Madrid Sociedad deplasmanından rahat çıktı

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek 39 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid Sociedad deplasmanından rahat çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 00:54
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada sessizliği bozan isim 47. dakikada Vinicius Junior oldu ve Real Madrid öne geçmeyi başardı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Luka Jovic, Casemiro'nun asistinte topu ağlara göndererek bu sezonki ilk golünü attı ve skoru 2-0 yaparak maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Real Madrid 39 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 29 puanda kaldı


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.