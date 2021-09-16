Real Madrid, Inter deplasmanında 89'da fişi çekti

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Real Madrid, Inter deplasmanında 1-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Inter deplasmanında 89'da fişi çekti
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15 Eylül 2021 23:59
Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Inter ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid kozlarını paylaştı.

San Siro'da oynanan mücadelede Real Madrid, Rodrygo'nun 89. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta, Real Madrid'de ise yeni transferlerden Camavinga 80. dakikada Modric'in yerine şans buldu. Camavinga, 65'te sonradan oyuna giren Rodrygo'ya asisti yapan isim oldu.

Inter, Nisan 2010'da 3-1 kazandığı Barcelona maçından bu yana hiçbir İspanyol takımını yenemedi; 1 beraberlik, 6 mağlubiyet.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid 3 puana yükseldi. Grupta bir sonraki mücadelede Inter, Shakhtar deplasmanına gidecek. Real Madrid sahasında FC Sheriff'i ağırlayacak.


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