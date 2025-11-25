25 Kasım
Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

Real Betis'in, Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için sezon sonu Fenerbahçe ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için İspanyol ekibi kararını netleştirdi...

Real Betis'te Sofyan Amrabat'ın değeri, Girona karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıktı.

MAÇIN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ


İlk yarıda Girona, hızlı geçişlerle Betis'e üstünlük kurarken, ikinci yarıda Amrabat'ın oyuna girmesiyle maçın dengesi değişti. Real Betis, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada, 75. dakikada Valentín Gómez'in golüyle skoru 1-1'e taşıdı.

Faslı orta saha oyuncusunun sahaya girişi istatistiklere de yansıdı. Sadece 45 dakika forma giymesine rağmen, Amrabat, Girona maçında Betis'in en çok top kazanan ikinci oyuncusu oldu.

AS gazetesinde yer alan haberde Amrabat için, "Faslı futbolcunun sahada bulunması, diğer oyuncuların rollerini çok daha verimli şekilde yerine getirmelerini sağlıyor. Amrabat, geniş alanları kapatma ve sahada yüksek mesafe kat etme becerisiyle takımın dengesini belirgin biçimde artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Afrika Kupası nedeniyle Amrabat'ın yokluğu, Real Betis üzerinde önemli bir boşluk yaratacak.

FENERBAHÇE İLE BONSERVİS GÖRÜŞMESİ

Haberde ayrıca, Faslı futbolcunun bu etkili performansı sonrası Real Betis'in sezon sonunda Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapacağı vurgulandı. Girona maçında da gözle görülür şekilde değerini ortaya koyan Amrabat için İspanyol ekibinin bonservis opsiyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki oyuncu, Betis formasıyla 10 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

 
