Haber Tarihi: 27 Nisan 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 11:10

Pucca'nın oglu ameliyata alındı mı? Pucca'nın oglunun sağlık durumu nasıl?

Pucca'nın oglu ameliyata alındı mı? Pucca'nın oglunun sağlık durumu nasıl? Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düştü. Pucca, konuyla ilgili açıklamasında, "Bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor" dedi.

Pucca'nın oglu ameliyata alındı mı? Pucca'nın oglunun sağlık durumu nasıl?
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Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, oğlunun üçüncü kattan düştüğünü ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Işık, oğlunun kırıklarının ciddi olduğunu ancak bilincinin açık olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren fenomen Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı, 3. kattan düşerek yaralandı.

PUCCA'NIN OĞLU AMELİYAT MI OLDU?

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Pucca, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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