PTT evinde Aydın'ı mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT evinde Aydın'ı mağlup etti
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16 Ekim 2021 16:49
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova, Dilşad Nur Kavas)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Melis Yılmaz)

Setler: 25-16, 25-22, 22-25, 27-25

Süre: 127 dakika (23, 31, 32, 41)


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