PSG'nin Lille karşısında eksiği çok

Lille ile PSG'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçında PSG'nin eksikleri dikkat çekiyor.

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PSG'nin Lille karşısında eksiği çok
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01 Ağustos 2021 10:01
Lille ile PSG'yi karşı karşıya getirecek Fransa Süper Kupa maçında PSG'nin eksikleri dikkat çekiyor.

Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmada PSG'nin yeni transferleri Donnarumma ile Sergio Ramos'un yanı sıra takımın yıldızları Neymar, Mbappe, Marquinhos ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Oyuncularının bir kısmı EURO 2020 ve Copa America'da forma giyen PSG genç ve as olmayan oyunculardan oluşan isimlerle Lille karşısına çıkacak.

Lille cephesinde ise Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.


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