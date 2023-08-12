PSG ilk maçından 3 puan çıkaramadı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında PSG, sahasında Lorient ile karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Mbappe, Neymar gibi süper yıldızlarından yoksun olarak sahaya çıkan PSG, maç boyu yüzde 90'lara varan topla oynama sayıları yakalamasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. PSG'nin maç boyu 2 isabetli şut atması da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.



Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başlamış oldu.



