PSG ilk maçından 3 puan çıkaramadı

Ligue 1'in ilk haftasında PSG, sahasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG ilk maçından 3 puan çıkaramadı
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12 Ağustos 2023 23:56
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında PSG, sahasında Lorient ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Mbappe, Neymar gibi süper yıldızlarından yoksun olarak sahaya çıkan PSG, maç boyu yüzde 90'lara varan topla oynama sayıları yakalamasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. PSG'nin maç boyu 2 isabetli şut atması da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.

Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başlamış oldu.

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