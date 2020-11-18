Prosinecki: 'Gaziantep maçını kazanmak başka şansımız yok'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.Yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep FK ile 21 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, idmana fizyoterapist eşliğinde devam etti.Teknik direktör Robert Prosinecki, antrenmandan önce basın mensuplarına, Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu söyledi.Bulundukları durumdan kurtulmak istediklerini aktaran Prosinecki, şunları kaydetti:Yukatel Denizlispor'un Bosna Hersekli futbolcusu Muris Mesanovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin kalitesinin farkında olduklarını belirtti.Mesanovic,ifadelerini kullandı.Brezilyalı futbolcu Fabiano Leismann da önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre antrenman yaptıklarını dile getirdi.Çok iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Leismann,değerlendirmesinde bulundu.