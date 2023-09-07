"Portland, Lillard takasıyla ilgili hiç kayda değer bir görüşme yapmadı" iddiası

Portland Trail Blazers'ta, uzun süredir Damian Lillard takasıyla ilgili kayda değer bir diyalog kurulmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Portland, Lillard takasıyla ilgili hiç kayda değer bir görüşme yapmadı' iddiası
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07 Eylül 2023 14:06
Portland Trail Blazers'ta, uzun süredir Damian Lillard takasıyla ilgili kayda değer bir diyalog kurulmadığı iddia edildi.

ESPN'den Zach Lowe, 'The Lowe Post' isimli podcast'inin son bölümünde, Lillard takasıyla ilgili hiçbir gelişme olmadığını belirtti:

"Hiç kayda değer bir diyalog kurulmadığını duymuştum."

Lowe ve ESPN'den podcast konuğu Bobby Marks, Lillard takasında çok az ilerleme kaydediğldiği konusunda hemfikir bir profil çizerlerken, buna Miami Heat ve diğer takımlarla yapılan görüşmelerin de dahil olduğunu belirttiler.

Marks, Lillard'ın antrenman kampı öncesinde takas görüşmelerinin hızlanması için takımı zorlaması gerektiğini söylerken, bunu yapacağını düşünmediğini de sözlerine ekledi.

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