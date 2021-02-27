Portekiz'de yabancı hakeme onay çıktı!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı." sözleri futbol kamuoyunda 'yabancı hakem' tartışmasını yeniden gündeme getirirken, Portekiz'den flaş bir hamle geldi.Portekiz basınından A Bola, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezondan itibaren ligde yabancı hakemlerin maç yönetmesine onay vereceğini duyurdu.Portekiz Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz aylardan itibaren bu konuda tüm çalışmalarını yaptığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.Orta hakem, yardımcı hakem ve VAR hakemlerinin yabancı olabileceğiyle ilgili alınacak kararla birlikte Portekiz hakemlerinin de yurt dışında maç yönetmesine izin verileceği belirtildi.Portekizli hakem Artur Soares Dias