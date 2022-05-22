Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto

Portekiz Kupası'nda Porto, Tondela'yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto
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22 Mayıs 2022 22:23
Futbolda Porto, Tondela'yı 3-1 yenerek Portekiz Kupası'nın sahibi oldu.

Portekiz Kupası'nda ilk kez final oynayan Tondela ile 17 şampiyonluğu bulunan Porto karşı karşıya geldi.

Porto, Taremi'nin 22 (penaltıdan) ve 74, Vitinha'nın 52. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.

Tondela'nın golü ise 73. dakikada Borges'den geldi.

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