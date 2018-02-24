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Pogba ile ipler kopuyor! Yerine 40 milyona Seri...

Manchester United'ın Paul Pogba'nın yerini doldurmak için Nice'ten Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pogba ile ipler kopuyor! Yerine 40 milyona Seri...
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24 Şubat 2018 03:47
Manchester United için flaş Pogba iddiası! Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan ve Manchester ekibinde mutsuz olduğu belirtilen Pogba'nın alternatifi için çalışmalar başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'ın sezon sonunda Paul Pogba'yı satıp yerine Nice'ten Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'ın bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Haberde; Nice'te forma giyen Seri'nin takımdan ayrılmak istediği ve sezon başında Barcelona ile prensipte anlaşmasına karşın son anda transferinin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

MOURINHO'DAN POGBA'YA; "PATRON BENİM"

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Mourinho antrenmanda Pogba'yı hedef alarak takıma uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Odamın kapısında ne yazdığına bakın. Benim koç olduğum yazıyor. Burada patron benim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Nice ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Seri, bu sezon 32 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.



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