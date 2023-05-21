Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı başlıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almatı kentinde düzenlenecek organizasyonda 7 milli sporcu yarışacak.
Kupanın ilk gününde skeet bireysel müsabakaları yapılacak.
28 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli atıcılar ve kategorileri şöyle:
Trap erkekler: Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer
Trap kadınlar: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya
Skeet erkekler: Mustafa Serhat Şahin, Muhammet Seyhun Kaya
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Kaynak: AA