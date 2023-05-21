Haber Tarihi: 21 Mayıs 2023 16:51 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 16:51

Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı başlıyor

Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı başlıyor.

Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı başlıyor
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almatı kentinde düzenlenecek organizasyonda 7 milli sporcu yarışacak.
Kupanın ilk gününde skeet bireysel müsabakaları yapılacak.

28 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli atıcılar ve kategorileri şöyle:

Trap erkekler: Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer

Trap kadınlar: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya

Skeet erkekler: Mustafa Serhat Şahin, Muhammet Seyhun Kaya

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Kaynak: AA

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