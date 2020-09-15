Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de

Basketbolda Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek.

Haber; AA
Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de İzmir'de
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15 Eylül 2020 13:50
 ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol'un katılacağı organizasyon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Organizasyonda maç programı şöyle:

17 Eylül Perşembe: 19.00 Pınar Karşıyaka-Petkimspor

18 Eylül Cuma: 19.00 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor

19 Eylül Cumartesi: 16.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol Fotoğraf: [ksk.org.tr]



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