Pınar Karşıyaka'dan milli maç takvimlerine tepki

Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda milli maç takvimi ile kulüp organizasyonlarının çakışmasının kendilerini zor durumda bıraktığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, son olarak Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Siutat'ın Avrupa Ligi'ni eleştirerek, organizasyonun tutumunun milli takımları zora soktuğunu söylediği hatırlatılırken, "Bu noktada takvim çakışması milli takımları zora sokuyor gibi görünse de aslında en büyük zorluğu çeken biz kulüpler oluyoruz." denildi.



Uygulanan takvim ve maç planlamalarından kaynaklı, milli aranın hemen sonraki günü ligde Fenerbahçe Beko ile yapılacak maçta takımın önemli parçalarından Amath M'baye den yoksun kalma durumuyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekilirken, şu görüşler paylaşıldı:



"Amath M'baye'ye Fransa Milli Takımı'ndan davet geldi ve biz de oyuncumuzun ülkesinin milli formasını giyme gururunu yaşamasının önünde durmamak adına izin verdik. Ancak Fransa 29 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile oynayacak, bizim ligde Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız maç da hemen ertesi gün. Hal böyle olunca, hem camia hem yönetim hem sponsorlar adına başarı kovalayan hem de hedefler doğrultusunda bütçelerini yönetmeye çalışan biz kulüpler, bir de farklı ülke federasyonlarını tatmin etme sorumluluğu altına girmiş oluyoruz. Şu unutulmamalıdır ki bizlerin düşünmesi gereken en önemli konu, kulübümüzü hedefi yolunda ilerletmeye çalışmak. Özellikle ulusal ligler ve Avrupa kupaları olmak üzere iki kulvarda da oynayan bizim gibi kulüpler, bu trafikte bir de milli maç takviminin yükünü üstlerine almak zorunda bırakılıyor. Bu da kulüpleri oldukça zor durumda bırakıyor."



FIBA'nın 2017 yılından beri uyguladığı milli maç takvimi nedeniyle kulüp takımlarının ulusal lig ile Avrupa'daki maç programlarında çakışmalar ve yoğunluk oluşabiliyor.









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