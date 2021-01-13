Pınar Karşıyaka 3. galibiyetini deplasmanda aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Fortitudo Bologna'yı 78-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; ksk.org.tr
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Pınar Karşıyaka 3. galibiyetini deplasmanda aldı
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13 Ocak 2021 05:04
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.

Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka devreyi 45-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodu da 57-46 üstün geçen yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 78-65 galip ayrıldı.

Grupta 5. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korudu. İtalyan temsilcisi ise 5. maçını da kaybetti.



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