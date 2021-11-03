Philippe Coutinho, Newcastle United'a önerildi

Barcelona'nın, Ocak ayı transfer döneminde Brezilyalı on numara Philippe Coutinho'yu maaş yükünden kurtulmak ve transfer bütçesi oluşturmak amacıyla satmak istediği ortaya çıktı.



İspanyol basını Katalan ekibi, 2018'de Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiraladığı Philippe Coutinho'yu satmak istediğini duyurdu.



Barcelona yönetimi, Coutinho'nun maaş ve transfer ücretini karşılayabilecek bir Avrupa takımı bulmakta zorluk çekeceği için Brezilyalının geleceğini detaylı bir şekilde düşünmeye başladı.



Coutinho için en iyi seçeneğin Premier Lig olduğuna karar veren Katalanlar, Newcastle United'ın geçmişte oyuncu ile ilgilenmesini de göz önünde bulundurarak Brezilyalı futbolcuyu Newcastle'a önerdi.



Barcelona yönetimi Newcastle'ın Coutinho ile Ocak ayında ilgilenmesini isterken, Katalan ekibinin Coutinho'yu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakabileceği vurgulandı.



29 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.





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