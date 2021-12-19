Pereira'dan İrfan Can ve Mert Hakan sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş maçı öncesi İrfan Can ve Mert Hakan'ı neden yedek bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pereira'dan İrfan Can ve Mert Hakan sözleri!
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19 Aralık 2021 18:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbiyi yorumlayan Pereira, "Derbiler her zaman önemlidir. Derbi maçları farklıdır, özledir. İki iyi takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Biz de bugün kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." dedi.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN

İrfan Can ve Mert Hakan'ın yedek kalmasıyla ilgili gelen soruya Pereira, "Sonradan oyuna girseler de bize çok yardımcı olacaktır. İİrfan, son iki maçta oynayamamıştı. Bir ara verdiği için 11'de başlamadı bugün. Mert de bir süre bizimle değildi. İkisi de bu sebeple yedek kulübesinde başlayacaklar ancak hiç şüphe yok ki bugün fırsat geldiğinde bizim için çok önemli olacaklar. İkisi de bizim için çok önemli oyuncular." cevabını verdi.


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