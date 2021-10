Pep Guardiola: 'Sterling şikayet etmemeli'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.



"ŞİKAYET ETMEMELİ"



Raheem Sterling'in oynamadığından ötürü şikayet etmemesi gerektiğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Raheem bizim oyuncumuz, umarım bizim için çok önemli bir oyuncu olur. Daha sık oynamak istediğini biliyorum. Ancak Mahrez ya da Cancelo, oynamadığında şikayet etmedi, Sterling de etmemeli. Hiçbir oyuncuma oynayacaklarını ya da kaç dakika sahada kalacaklarını garanti edemem. Her zaman sahada konuşmaları gerekiyor. Sadece Raheem değil, hepsi sahada konuşmalı." dedi.



"STERLING'E GARANTİ VEREMEM"



Sterling'e oynama garantisi veremeyeceğini söyleyen Guardiola, "Raheem ve diğerlerinin istediği şey, burada olmaktan mutlu olmak. Sterling, ailesi ve kendisi için en doğru kararı vermeli. Ben de bir oyuncuydum ve oynamak istiyordum, onu çok iyi anlıyorum. Hepsi her maç oynamak istiyor ama bunun garantisini veremem. Her antrenmanda gelişmeye devam etmeli ve bunu sahada kanıtlamalılar." ifadelerini kullandı.



STERLING: "AYRILMAYA AÇIĞIM"



Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling, daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.



Bu sezon Guardiola'nın ilk tercihleri arasında olmayan Raheem Sterling, ilk kez ayrılık sinyalleri vermişti. İngiliz yıldız yaptığı açıklamada "Daha fazla süre almak için başka takıma gitme seçeneğim varsa buna açığım çünkü ben futbolu seviyorum ve oynamak istiyorum" diye konuşmuştu.





İLGİLİ VİDEO