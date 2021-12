Pep Guardiola: 'Oyuncularımdan daha fazlasını istiyorum'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, oyuncularından F1 pilotlarının verdiği mücadelenin aynısını vermelerinin gerektiğini söyledi.



Ligde 6 maçlık bir seri yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, bu etkileyici galibiyet serisine rağmen, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Rodri gibi yıldızların kendilerini daha fazla göstermeleri gerektiğini belirtti.



Guardiola yaptığı açıklamada, "Verstappen ve Hamilton inanılmaz şampiyonlar ama bazen başarı size bağlı değildir. Bir kazanan olup olmadığına başka bir şey karar verir. Oyuncular sonuna kadar Verstappen ve Hamilton'ın yaptığı gibi mücadele etmeli." dedi.



"HER ŞEY MÜKEMMEL GİTSE BİLE KAZANAMAYABİLİRSİNİZ"



İyi mücadele etseniz bile kazanamayabilirsiniz diyen tecrübeli teknik adam, "Bazen, her şey mükemmel giderken bile, kontrol edemediğiniz bir şey oluyor. Bu, dünden aldığım bir örnek, sonunda bir kural, bir VAR veya kötü bir hakem kararıyla pek çok şey olabilir ve kazanamayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların yapması gerekenin asla pes etmemek olduğunu söyleyen Guardiola, "Yapmanız gereken, Raheem Sterling'in son maçlarda yaptığı ya da Formula 1'deki bu inanılmaz iki pilotun yaptığı gibi asla pes etmemek. Şuanda her türlü övgüyü hak etseler de Sterling'den, İlkay Gündoğan'dan, Kevin De Bruyne'den, Bernardo Silva'dan ve Rodri'den daha fazlasını istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO