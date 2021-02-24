"Pep Guardiola, beni ve güvenimi öldürdü!"

Leipzig'in Manchester City'den kiraladığı Angelino, Alman ekibinin bonservisini almasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Pep Guardiola, beni ve güvenimi öldürdü!'
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24 Şubat 2021 17:21
José Ángel Esmoris Tasende
José Ángel Esmoris Tasende
RB Leipzig
Almanya Ligi takımlarından Leipzig'in Manchester City'den kiraladığı ve 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdiği sol bek Angelino oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 yaşındaki İspanyol sol bek, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisine büyük haksızlık ettiğini söyledi.

Angelino, "Pep Guardiola, beni ve kendime olan güvenimi öldürdü! PSV Eindhoven'dan City'ye geri döndükten sonra iki hazırlık maçıyla beni yargıladı. Bana bir daha asla şans vermedi." dedi.

Leipzig'e 2 milyon euro karşılığında kiralanan Angelino, 18 milyon euro karşılığında Leipzig'de kalcısı olması hakkında ise "Leipzig'e kiralandığımda çok mutluydum. Artık tamamen buranın bir parçası olduğum için de iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Julian Nagelsmann için görüşlerini aktaran Angelino "Leipzig'de ilk günden itibaren güven hissettim. Kulüp ve teknik direktör Julian Nagelsmann, beni inanılmaz bir şekilde geliştirdi. Artık Leipzig'de başarılı bir şekilde oynayabildiğim için mutluyum. Nagelsmann her yerde teknik direktörlük yapabilir, onun gibisi yok. Taktik olarak, her zaman rakip için doğru anahtara sahiptir." şeklinde konuştu.

Bu sezon Leipzig'te 31 resmi maça çıkan Angelino, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.



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