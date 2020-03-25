Pedro: "Haziran'da Chelsea'den ayrılacağım"

Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Pedro, kulüple kontratının sona erdiği Haziran ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Pedro: 'Haziran'da Chelsea'den ayrılacağım'
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25 Mart 2020 23:14
Chelsea'nin İspanyol kanat oyuncusu Pedro, Londra ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüple olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan oyuncu, sözleşme süresi dolunca takımdan ayrılacak.

"HAZİRAN'DA AYRILIYORUM"

Pedro verdiği röportajda takımdan ayrılması ile ilgili; "Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım. Haziran'da kontratım bitiyor ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız ve bu yüzden normal hayata devam edemiyoruz." dedi.

Bosman kurallarına göre, Pedro istediği takımla sözleşme yapma hakkına sahip olacak. 32 yaşındaki futbolcunun çok sayıda talibi olacağı da kesin.

Pedro, ligler ertelenene kadar takımı Chelsea ile 9 Premier Lig maçına çıkmıştı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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