Pedro: 'Haziran'da Chelsea'den ayrılacağım'

Chelsea'nin İspanyol kanat oyuncusu Pedro, Londra ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüple olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan oyuncu, sözleşme süresi dolunca takımdan ayrılacak.Pedro verdiği röportajda takımdan ayrılması ile ilgili; "" dedi.Bosman kurallarına göre, Pedro istediği takımla sözleşme yapma hakkına sahip olacak. 32 yaşındaki futbolcunun çok sayıda talibi olacağı da kesin.Pedro, ligler ertelenene kadar takımı Chelsea ilena çıkmıştı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımınalik katkı sağlamıştı.