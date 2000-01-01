Pacers'ın yeni koçu, Nate Bjorkgren oldu!

Indiana Pacers'ın, eski Toronto Raptors yardımcı koçu Nate Bjorkgren'i yeni başantrenörü olarak işe aldığı açıklandı.



Bjorkgren, Pacers tarafından yapılan duyuruda şu ifadeleri kullandı:



"Indiana Pacers'ın başantrenörlük rolünü üstlenmekten onur duyuyorum. Bu, kariyerim boyunca hazırlandığım bir şeydi. Bu fırsat için Kevin, Chad (Buchanan), Kelly (Krauskopf), Larry Bird, Donnie Walsh, Herb ve Steve Simon'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bana 14 yıl önce ilk profesyonel koçluk işimi verdiği için Nick Nurse'e de teşekkür etmek istiyorum. NBA şampiyonu olarak hedefimize ulaşmak için, bu harika takımla çalışmayı dört gözle bekliyorum."



Pacers, Bjorkgren ile iş için ilk olarak Eylül sonunda görüşme yapmıştı.



Bjorkgren, 2019'daki takım şampiyonluğu da dahil olmak üzere son iki sezon boyunca Raptors'da Nurse'ün asistanıydı.



45 yaşındaki koç, kariyerine 2007-2011 yılları arasında Iowa Energy'de (şimdiki adı Iowa Wolves) Nurse'ün asistanı olarak G League'de başlamıştı. Daha sonra 2015-2017 yılları arasında Phoenix Suns koçluk kadrosuna katılmadan önce, birden fazla G League koçluk görevinde bulunmuştu.



BUBBLE'DA DİKKATLERİNİ ÇEKMİŞ



Bjorkgren bir G League şampiyonluğu ve NBA şampiyonluğu kazanmıştı, ancak bu onun ilk baş antrenörlük tecrübesi olacak.



The Indianapolis Star'dan J. Michael'e göre, Pacers'ın, Nurse ve ekibinin oyuncularla bağlantı kurma yolları da dahil olmak üzere, Raptors'ı nasıl yönettikleri konusunda dikkatlerini bubble'da çektikleri bildirildi.



Bu durum aynı zamanda daha kısa antrenmanları ve daha fazla bire bir zamanı da içeriyor. Bu da, Pacers'ın bir sonraki koçunda tam olarak istediği durumdu.



Bjorkgren ayrıca, şimdiki Pacers forveti T.J. Warren, çaylak yılı olan 2014'te Bakersfield Jam (şimdi Northern Arizona Suns) ile bazı G League maçlarına gönderildiği zaman, kendisine koçluk yapma fırsatı bulmuştu. Bundan ötürü ikilinin birbirine biraz aşina olduğu da biliniyor.



Bjorkgren'i seçmeden önce, New Orleans Pelicans yardımcı koçu Chris Finch, daha önce bu iş için favori olarak görülüyordu.



