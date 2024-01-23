Indiana Pacers'ın Buddy Hield, Obi Toppin ve Jalen Smith'i takas için uygun hale getirdiği bildirildi.



ClutchPoints'ten Brett Siegel, takas piyasasında aktif kalmayı amaçlayan Pacers'ın Hield, Toppin ve Smith'i takasa açık hale getirdiğini söyledi:



"Pascal Siakam'ı aldıktan sonra Indiana Pacers yönetimi agresif yaklaşımını sürdürdü. Kaynaklar, Pacers'ın son takas tarihi öncesinde daha fazla yetenek arayışı içinde olmaya devam ettiğini ve Buddy Hield, Obi Toppin ve Jalen Smith'in de takasa hazır olduğunu söyledi. Indiana'nın Myles Turner, Bennedict Mathurin veya çaylak Jarace Walker'la anlaşma yapmak gibi bir niyeti ise yok."



Sözleşmesi bu sezon sona eren Hield, bu sezon maç başına 13 sayı ortalamasıyla oynuyor. Toppin, Pacers'ta çıktığı 43 maçta 11.3 sayı, 3.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalarken, yılın çoğunu Myles Turner'ın yedeği olarak geçiren Smith ise 10.4 sayı ortalamasına sahip.



