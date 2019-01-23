  •  
    Süper Lig'e transferi çok yakındı, şimdi hapiste!
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 65 imza...
  •  
    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi"
  •  
    "Galatasaray'a Falcao transferi ÇOK yakışırdı"
  •  
    Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan sürprizi!..

Özbekistan Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonu heyeti, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Kaynak: AA
Özbekistan Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 21:18
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı hazır bulundu.

Ziyarete Özbekistan Futbol Federasyonu adına, başkanvekili Otabek İmamov, kıdemli yönetici Abdulloh Sagdiev, kıdemli yönetici ve futbol ligi genel direktörü Omon Gafurov katıldı. 

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette, Servet Yardımcı tarafından konuk heyete milli takım forması ve çeşitli hediyeler verildiği aktarıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonu yetkililerinin de Riva'daki tesiste incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için