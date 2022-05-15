Ozan İpek'ten Bursaspor tepkisi!

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Ozan İpek, yeşil beyazlı takımın küme düşmesinden sonra sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ozan İpek'ten Bursaspor tepkisi!
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15 Mayıs 2022 13:54
Bandırmaspor'a mağlup olan ve bitime 1 hafta kala küme düşen Bursaspor'da şampiyon kadroda yer alan futbolculardan Ozan İpek, yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle birlikte ateş püskürdü.

İpek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yazık tek kelime ile yazık. El birliği ile başardınız bütün yaptıklarımızı yıktınız. Yok ettiniz. Bu günah bu bedel bir gün çıkacak sizden"

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