Ozan İpek'ten Bursaspor tepkisi!

Bandırmaspor'a mağlup olan ve bitime 1 hafta kala küme düşen Bursaspor'da şampiyon kadroda yer alan futbolculardan Ozan İpek, yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle birlikte ateş püskürdü.



İpek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Yazık tek kelime ile yazık. El birliği ile başardınız bütün yaptıklarımızı yıktınız. Yok ettiniz. Bu günah bu bedel bir gün çıkacak sizden"





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