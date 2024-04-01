Oy Kullanmayanlara Ceza Var mı? 2024 Seçimleri

2024 Türkiye Yerel Seçimleri sona erdi. Bu yazıda, oy kullanmayanlara ceza olup olmadığını, cezaların ne olduğunu ve kimlerin oy kullanmaktan muaf olduğunu inceleyeceğiz.

Evet, Türkiye'de oy kullanmayanlara ceza var. 2972 sayılı Seçim Kanunu'na göre, seçmen kütüğüne kayıtlı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunan kişiler, meşru mazeretleri olmaksızın mahalli idareler genel ve ara seçimlerine katılmadıkları takdirde ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılır. Bu karar kesindir.

Oy kullanmama cezasından muaf tutulmak için meşru bir mazerete sahip olmanız gerekir. Meşru mazeretler şunlardır:

Yurt dışında bulunmak: Seçim günü yurt dışında bulunan kişiler oy kullanamazlar ve ceza almazlar.



Hastalık veya sakatlık: Seçim günü hastalık veya sakatlık nedeniyle oy kullanamayan kişiler, sağlık kurulu raporu ile bunu belgelemeleri halinde ceza almazlar.



Hava muhalefeti: Hava muhalefeti nedeniyle oy kullanma merkezine ulaşamayan kişiler ceza almazlar.



Görevli olmak: Seçim günü resmi görevde bulunan kişiler ceza almazlar.



Tutuklu veya hükümlü olmak: Cezaevinde bulunan kişiler oy kullanamazlar ve ceza almazlar.



Oy kullanmama cezası, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ikamet edilen ilçe seçim kuruluna nakden veya posta yoluyla ödenir. Ceza ödenmezse, yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.