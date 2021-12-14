Otomandi'ye şok! Elini ve boynunu bağlayıp soydular!

Benfica forması giyen Nicolas Otamendi'nin evinde, 4 kişilik bir çete tarafından soyulduğu öne sürüldü.



Portekiz basını, oyuncunun evine giren soyguncuların sadece on dakika süren askeri tarzda bir baskınla 250 bin sterlinlik bir saat, mücevher ve bir miktar nakit parayla olay yerinden kaçtıklarını aktardı.



Olayın, Pazar günü Benfica'nın deplasmanda Famalicao'yu 4-1 yendiği maçın ardından oyuncunun evine döndüğü sırada gerçekleştiği belirtildi.



Oyuncunun evine girdiği sırada, boynuna bir kemer geçirildiği ve ellerinin arkasından bağlanarak rehin alındığı aktarıldı.



Daha önce futbolcuların evlerine yapılan diğer faili meçhul baskınların arkasında da aynı çetenin olabileceği ifade edildi.



Benfica kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncu ve ailesi, yaşadıkları durumun yarattığı büyük rahatsızlığa rağmen iyi durumdalar. Benfica, yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaların yürütülmesini beklerken, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine tüm medya tarafından saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." açıklamasını yaptı.



Arjantinli savunma oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 22 maçta 1 asist yaptı.





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