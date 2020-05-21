Osmanlıspor, yeni teknik direktörünü buldu: Ali Güneş!

TFF 1.Lig'de kalma mücadelesi veren Ankara ekibi Osmanlıspor tecrübeli teknik adam Ali Güneş ile her konuda anlaşma sağladı ve Güneş ile ekibini Osmanlıspor tesislerine getirdi.Gaziantep FK'da daha önce sportif direktörlük görevi de yapan aynı zamanda bir çok takımın başarısında katkısı bulunan Ali Güneş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi.Gaziantepli teknik adam Ali Güneş'in yardımcılarıda yine memleketinden olacak. Kaleci antrenörü Sadık Öztürk olarak görev alacakken yine diğer yardımcıları da bir dönem Alper Akıcı ve Mustafa Marangoz olacak. Bireysel Performans antrenörünün ise Muzaffer Çaylı olacağı bildirildi.