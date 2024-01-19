Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini açıkladı.

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Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'e geri döndü
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19 Ocak 2024 20:18
Son güncelleme 19 Ocak 2024 20:22
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı.

Gün içerisinde Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın geldiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

"Evine Hoş geldin Osman Zeki Korkmaz!

İstanbulspor, bir irfan yuvasında kurulmuş asillerin takımıdır"

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2021-22 sezonunda takımın başında görev yapıyordu. Korkmaz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'daki görevini Fatih Tekke'ye devretmişti.

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