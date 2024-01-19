Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'e geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı.
Gün içerisinde Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın geldiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Evine Hoş geldin Osman Zeki Korkmaz!
İstanbulspor, bir irfan yuvasında kurulmuş asillerin takımıdır"
Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2021-22 sezonunda takımın başında görev yapıyordu. Korkmaz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'daki görevini Fatih Tekke'ye devretmişti.
Gün içerisinde Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın geldiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Evine Hoş geldin Osman Zeki Korkmaz!
İstanbulspor, bir irfan yuvasında kurulmuş asillerin takımıdır"
Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2021-22 sezonunda takımın başında görev yapıyordu. Korkmaz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'daki görevini Fatih Tekke'ye devretmişti.