Osman Özköylü: 'Puan kaybı yaşamamak önemliydi'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Altay galibiyetinin ardından, 3 haftadır kazanamadıkları ligde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



İyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:



"Önemli olan, maçı kazanmamızdı. Tekrar öz güvenimizi kazanmamız gerekiyordu. Çünkü sahamızdaki son 2 maçımızda kaybettiğimiz puanlar bizi olumsuz etkilemişti. Tekrar ligin üst grubuna çıkmamız için bugün 3 puan almamız gerekiyordu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında zorlu maçlar olacak. Her takımın planları var. Kimi takım şampiyonluk kimi takım play-off ve kümede kalma için oynayacak. Bu yüzden puan kaybı yaşamamak önemliydi. Önümüzdeki 4-5 hafta alt sıralardaki takımlarla oynayacağız, dirençleri yüksek bu takımlara hazırlıklı olmalıyız. Geriden hızlı çıkan takımlar olacak, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor."





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