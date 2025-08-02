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Osimhen imza töreni canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? | Galatasaray'da Osimhen ve Sane imza töreni canlı izle
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2025 19:44 -
Güncelleme Tarihi:
02 Ağustos 2025 19:44
Osimhen imza töreni canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? | Galatasaray'da Osimhen ve Sane imza töreni canlı izle
Galatasaray, yeni yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarların merakla beklediği bu özel an, Lazio maçı öncesinde gerçekleşecek. Peki, imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Galatasaray bugün Victor Osimhen'i imza için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcü için imza töreni de düzenleyeceği ortaya çıktı. Victor Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu. Törene Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de katılacak.
Osimhen ve Sane İmza Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray, yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden ikisi olan Victor Osimhen ve Leroy Sane için taraftarlarının önünde unutulmaz bir imza töreni düzenliyor. Rams Park'ta, Lazio maçı öncesi gerçekleşecek olan tören, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kapalı gişe olması beklenen stadyumda yeni transferlerine "hoş geldin" diyecek.
İmza Töreni Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Galatasaray'ın flaş transferlerinin imza töreni, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden de törene ilişkin anlık paylaşımlar yapılacak.
Galatasaray - Lazio Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
İmza töreninin hemen ardından, Galatasaray sahada Lazio ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
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