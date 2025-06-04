Orlando Magic, gerçekleştirdiği tanıtımda yeni logosunu ve üç yeni formasını kamuoyuna sundu. Kulüp, 2010 yılında vazgeçtiği yıldız temalı tasarımına yeniden dönüş yaptı.Magic'in açıklamasında,ifadeleri yer aldı.Yeni marka kimliği, Paolo Banchero, Franz Wagner ve Jalen Suggs gibi genç çekirdek için modernize edilmiş bir dönemin başlangıcı olarak lanse edildi.Magic'in pazarlama ve sosyal sorumluluk yöneticisi Shelly Wilkes," dedi.Wilkes, yeni logonun taraftar geri bildirimlerine göre tasarlandığını ve nostaljiyle modern estetiğin birleştirildiğini de vurguladı.Magic, sezonu Doğu Konferansı'nda 41 galibiyetle 7. sırada tamamlamış ve play-in'den çıkarak play-off'a kalmıştı. Ancak ilk turda Boston Celtics'e elenmişlerdi.