Onyekuru, talipleri olmasına rağmen Galatasaray'ı istiyor!

Sezon henüz sona ermemişken Monaco'nun talebi üzerine Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Henry Onyekuru hakkında Yunan basını önemli bir haberi kaleme aldı.



Sportdog.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Yunan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da transfer için kollarını sıvamış durumda.



Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen Olimpiakos'un, daha önce de gündeminde olan Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi.



ONYEKURU, GALATASARAY'I İSTİYOR!



Monaco'da teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına gelen Niko Kovac, Onyekuru'yu kampa dahil etmemişti.



Sürpriz karar sonrasında şok yaşayan ve tesislerde bireysel olarak çalışmalarına devam eden Nijeryalı sol kanat oyuncusu önceki gün sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.



Onyekuru'nun bu tavrı kulübe ve yeni teknik direktöre mesaj olarak algılındı. Galatasaray yönetiminin de gelişmeleri takip ettiği Nijeryalı yıdızın takımdan ayrılmak için tavrını net olarak koyduğunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Monaco'nun kapısının çalınacağı iddia edildi.







