Onyekuru'nun parası Halil'e yetmedi

Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi.A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.