Onyekuru'nun parası Halil'e yetmedi

Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan Galatasaray, bu parayı Halil Dervişoğlu'nun bonservisine harcamayı planladı. Ancak Brentford, 10 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı

Haber; Sabah
Abone Ol
Onyekuru'nun parası Halil'e yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 10:37
Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi.

A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.