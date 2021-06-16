Ondrej Celustka: "Galatasaray ile eşleşmek isterdim"

Sparta Prag forması giyen Ondrej Celustka, Şampiyonlar Ligi elemesinde Galatasaray ile eşleşmeyi daha çok istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Ondrej Celustka: 'Galatasaray ile eşleşmek isterdim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2021 16:58
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Rapid Wien ile eşleşen Sparta Prag'da Ondrej Celustka, Galatasaray ile eşleşmeyi tercih edeceğini söyledi.

Ülkemizde Trabzonspor ve Antalyaspor formaları giyen 31 yaşındaki Çek stoper, "Türkiye'de 7 yıl oynadım, Galatasaray ile eşleşmek isterdim. Belki en güçlü takımdı ama onu isterdim. Rapid Wien kağıt üzerinde en iyi rakip gibi gözükse de kesinlikle zor olacak, hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, 2. maçlar ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER

Rapid Wien - Sparta Prag
Celtic FC - Midtjylland
PSV Eindhoven - Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.