Ondrej Celustka: 'Galatasaray ile eşleşmek isterdim'

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Rapid Wien ile eşleşen Sparta Prag'da Ondrej Celustka, Galatasaray ile eşleşmeyi tercih edeceğini söyledi.



Ülkemizde Trabzonspor ve Antalyaspor formaları giyen 31 yaşındaki Çek stoper, "Türkiye'de 7 yıl oynadım, Galatasaray ile eşleşmek isterdim. Belki en güçlü takımdı ama onu isterdim. Rapid Wien kağıt üzerinde en iyi rakip gibi gözükse de kesinlikle zor olacak, hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, 2. maçlar ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



EŞLEŞMELER



Rapid Wien - Sparta Prag

Celtic FC - Midtjylland

PSV Eindhoven - Galatasaray



