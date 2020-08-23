Ömer Üründül: 'Cüneyt Çakır'ı yakan hata'

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında Cüneyt Çakır'ın Barcelona - Napoli Şampiyonlar Ligi maçındaki yaptığı hatayı ve sekizli finale veda etmesine neden olan hatayı yazdı. Ömer Üründül'ün yazısının tamamına Sabah gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ömer Üründül'ün köşe yazısından o bölüm:
"Hakemlerimiz ne yazık ki VAR uygulamasının gerekli ruhunu bir türlü kavrayamadı. Halbuki protokol basit ve net:
* Top kale çizgisini geçti mi geçmedi mi?
* Ağlara giden bir top öncesi sıfırdan yapılan bir asistte top auta çıktı mı çıkmadı mı?
* Ve de ofsayt mı değil mi?
Bu tip pozisyonlarda son kararlar teknoloji ile VAR'ın.
Bunların dışında, gol öncesinde bir ihlal var mı yok mu? Ve de direkt kırmızı kartlarda VAR incelemesi çok önemli. Ne diyor protokol? Pozisyonlar 'bana göre sana göre ise' yani diğer deyimle 'gri ise' VAR, hakem kararlarına müdahale etmeyecek. Eğer net bir hata varsa VAR mutlaka hakeme incele uyarısında bulunacak.
Ligimizde o kadar büyük VAR hataları oldu ki inanması zor! Sayısız gri pozisyonlarda hakeme incele uyarısı geldi. Birçok kez VAR'ın mutlak müdahale etmesi gerektiği anlarda da ses çıkmadı. Cüneyt Çakır ve ekibi, Devler Ligi'nde Lizbon'daki 8'li final için davet almıştı. Ama Barcelona-Napoli rövanşının hatalı hakem ve VAR kararları yüzünden Çakır ve ekibi eve dönmek zorunda kaldılar. Ben bu maçtaki iki önemli hatayı bir kenara bırakıp en büyük ve en akıl almaz hataya değinmek istiyorum…
CÜNEYT ÇAKIR'I YAKAN HATA
Skorda denge var, Napoli kalesine orta yapılıyor… Barcelonalı oyuncu, önündeki rakibini çok açık bir şekilde hem de kuvvetlice itip onu devre dışı bırakıp topu ağlara gönderiyor… Pozisyonu TV'den izlerken daha ilk anda net faulü gördüm! Ama Cüneyt Çakır gibi üst düzey bir hakem bunu göremedi ve golü verdi. Hadi Çakır bu hatayı yaptı! Peki VAR niye var? İşte böyle çok açık ihlalleri düzeltmek için. Ama benim en beğendiğim hakemlerden biri olan Mete Kalkavan olaya sessiz kalarak çok büyük bir hataya imza attı.
Dikkat çeken nokta, gol kararı netleştikten sonra Napoli oyuncularından çok Barcelonalı oyuncuların bu karara şaşırmasıydı! Cüneyt Çakır, Slovenya-Avusturya maçından sonra UEFA Başkanı'nın hışmına uğramıştı. Zaman her şeyin ilacıdır… Çakır açısından tam işler yoluna girecekken Barcelona-Napoli maçı ilerisi için Avrupa kulvarında ne yazık ki ciddi bir irtifa kaybına neden olacak."
İşte Ömer Üründül'ün köşe yazısından o bölüm:
"Hakemlerimiz ne yazık ki VAR uygulamasının gerekli ruhunu bir türlü kavrayamadı. Halbuki protokol basit ve net:
* Top kale çizgisini geçti mi geçmedi mi?
* Ağlara giden bir top öncesi sıfırdan yapılan bir asistte top auta çıktı mı çıkmadı mı?
* Ve de ofsayt mı değil mi?
Bu tip pozisyonlarda son kararlar teknoloji ile VAR'ın.
Bunların dışında, gol öncesinde bir ihlal var mı yok mu? Ve de direkt kırmızı kartlarda VAR incelemesi çok önemli. Ne diyor protokol? Pozisyonlar 'bana göre sana göre ise' yani diğer deyimle 'gri ise' VAR, hakem kararlarına müdahale etmeyecek. Eğer net bir hata varsa VAR mutlaka hakeme incele uyarısında bulunacak.
Ligimizde o kadar büyük VAR hataları oldu ki inanması zor! Sayısız gri pozisyonlarda hakeme incele uyarısı geldi. Birçok kez VAR'ın mutlak müdahale etmesi gerektiği anlarda da ses çıkmadı. Cüneyt Çakır ve ekibi, Devler Ligi'nde Lizbon'daki 8'li final için davet almıştı. Ama Barcelona-Napoli rövanşının hatalı hakem ve VAR kararları yüzünden Çakır ve ekibi eve dönmek zorunda kaldılar. Ben bu maçtaki iki önemli hatayı bir kenara bırakıp en büyük ve en akıl almaz hataya değinmek istiyorum…
CÜNEYT ÇAKIR'I YAKAN HATA
Skorda denge var, Napoli kalesine orta yapılıyor… Barcelonalı oyuncu, önündeki rakibini çok açık bir şekilde hem de kuvvetlice itip onu devre dışı bırakıp topu ağlara gönderiyor… Pozisyonu TV'den izlerken daha ilk anda net faulü gördüm! Ama Cüneyt Çakır gibi üst düzey bir hakem bunu göremedi ve golü verdi. Hadi Çakır bu hatayı yaptı! Peki VAR niye var? İşte böyle çok açık ihlalleri düzeltmek için. Ama benim en beğendiğim hakemlerden biri olan Mete Kalkavan olaya sessiz kalarak çok büyük bir hataya imza attı.
Dikkat çeken nokta, gol kararı netleştikten sonra Napoli oyuncularından çok Barcelonalı oyuncuların bu karara şaşırmasıydı! Cüneyt Çakır, Slovenya-Avusturya maçından sonra UEFA Başkanı'nın hışmına uğramıştı. Zaman her şeyin ilacıdır… Çakır açısından tam işler yoluna girecekken Barcelona-Napoli maçı ilerisi için Avrupa kulvarında ne yazık ki ciddi bir irtifa kaybına neden olacak."