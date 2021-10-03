Ömer Erdoğan: 'Deplasmanda iyi bir galibiyet oldu'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından konuştu.



Erdoğan, milli maç arası öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.



Oyuncularının ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiğini ve rakibe fazla pozisyon vermediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hem tatili iyi geçirmek hem de önümüzdeki maça daha sağlıklı hazırlanmamız için deplasmanda iyi bir galibiyet oldu. Maçtan önce de oyuncularımızla konuştuğumuzda, içinde bulunduğu sıkıntılı ortamda rakibin sahada çok mücadele edeceğini, deneyimli oyunculara sahip olduklarını, iyi konsantre olmamız, en az onlar kadar mücadele etmemiz gerektiğini paylaştık. Oyun anlamında bugün daha fazla ikinci bölgede bekleyip, bloklar arasındaki mesafeleri kısa tutup, kazandığımız toplarla, kenar oyuncularımızla, forvet oyuncumuzla çabuk hücuma çıkmaya çalıştık. Bunu da maçın genelinde iyi başardığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde rakibi analiz ederken, özellikle savunma arkası çok etkili paslarla tehlike yarattıklarını görmüştük. Oyuncularımızı hafta içi antrenmanlarda iyi hazırladığımızı düşünüyorum."



